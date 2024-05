Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240517-2-pdnms: Rendsburg: Brandursache nach Großfeuer am 06.05.2024 ermittelt

Rendsburg (ots)

Nach dem Großfeuer am 06.05.24 in der Kieler Straße in Rendsburg steht nun die Brandursache fest.

Die Brandermittler der Rendsburger Kripo gehen von einem technischen Defekt an einem im Brandobjekt geparkten Auto aus.

Die Schadenshöhe wird momentan auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Kai Kröger

