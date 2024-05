Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240515-3-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Kronshagen

Kronshagen (ots)

Kronshagen/Am 14.05.2024 um 07.35 Uhr befuhr ein 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die Straße Hasselkamp in Kronshagen aus Kiel kommend, um zur Schule zu fahren. Parallel neben ihm fuhr auf der Fahrbahn ein schwarzer PKW. Dieser wollte nach rechts in eine Zufahrt abbiegen. Dabei fuhr er über den gemeinsamen Geh- und Radweg und übersah den in dieselbe Richtung fahrenden Radfahrer. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, wich der 12-jährige nach rechts aus und fuhr in eine Baustellenabsicherung. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde durch den Sturz etwas beschädigt. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei in Kronshagen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich unter der Tel.: 0431/1601730 zu melden.

