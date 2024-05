Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240516-1-pdnms: Rendsburg: Falscher Polizeibeamter vorläufig festgenommen

Rendsburg (ots)

Am Mittwochabend konnte in Rendsburg ein Mann vorläufig festgenommen werden, nachdem es zuvor zu einem versuchten Betrug am Telefon gekommen war. Die Festnahme gelang der Polizei insbesondere aufgrund des pfiffigen Verhaltens der beiden Geschädigten.

Gegen 20:30 Uhr erhielt eine 82-jährige Frau aus Rendsburg-Hoheluft den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten auf ihrem Festnetztelefon. Demnach sei es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen und die Polizei würde nun aus Sicherheitsgründen die Wertsachen verwahren wollen. Die Seniorin erkannte den Anruf sofort als Betrugsmasche und signalisierte ihrem 85-jährigen Ehemann dass er die Polizei rufen solle.

Die 82-jährige führte das Telefonat indes über längere Zeit weiter und suggerierte den Betrügern, dass sie über eine größere Menge Wertsachen und Bargeld verfüge. Hierfür raschelte sie sogar trickreich mit einem Stapel Papiere.

Zwischenzeitlich hatte sich eine durch den Ehemann alarmierte Streife des Rendsburger Polizeireviers in die Wohnung begeben. Gegen 21 Uhr erschien dann ein Mann an der Wohnungstür und gab an, die Wertgegenstände und das Geld abholen zu wollen.

Der 35-jährige Tatverdächtige aus dem Kreis Plön, der wegen anderer Delikte bereits vorbestraft ist, konnte von der Beamtin und dem Beamten widerstandslos festgenommen werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren Maßnahmen wurde er am Donnerstag aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen versuchten Betruges verantworten müssen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das couragierte und besonnene Verhalten der beiden Geschädigten.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell