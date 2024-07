Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Fahrer eines Audi stellte seinen Pkw am Montag, gegen 7.50 Uhr, auf einem Parkplatz in der Windischen Gasse ab. Als er gegen 8.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er unfallbedingte Schäden am dem Audi feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. An dem Audi entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0187563

