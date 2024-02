POL-CE: Motoradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Celle (ots) - In der Nacht von 25.01.24 zu 26.01.2024, in der Zeit zwischen 21:00 und 02:30 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter im Bereich Am Poggenteich im Celler Ortsteil Vorwerk ein vor einem Wohnhaus stehendes Schuhregal auf bisher ungeklärte Weise in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Haustür und die Hausfassade über und löste den ...

mehr