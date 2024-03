Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 3000 Euro Schaden an geparktem Auto/Zeugenaufruf der Polizei

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.03.) wurde in der Zeit zwischen 21.00 und 7.00 Uhr ein in der Saarlandstraße geparkter schwarzer BMW durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren erheblich beschädigt. Der Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug im vorderen rechten Bereich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

