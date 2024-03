Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Breuberg (ots)

Eine Streife der Polizeistation Höchst hat am Dienstag (19.3.) führte eine Geschwindigkeitsmessung in der Höchster Straße durchgeführt und dabei nur wenige Verstöße geahndet. Zwischen 12.30 Uhr und 14.20 wurden auf Höhe des dortigen Pirelli-Werks insgesamt 83 Fahrzeuge gemessen. Auf dem Streckenabschnitt beträgt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Fahrzeuglenker an diese Geschwindigkeit. Es wurden lediglich sechs Verstöße festgestellt und vor Ort geahndet. Der Fahrer eines Transporters war 27 km/h zu schnell unterwegs und damit unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag. Ihm und einem weiteren Fahrer erwarten nun jeweils ein Bußgeldverfahren mit einem Punkt in Flensburg. Die Beamtinnen und Beamte der Polizeistation in Höchst werden auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an dieser Örtlichkeit durchführen.

