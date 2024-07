Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

Am Sonntag, den 14. Juli, ereignete sich in der August-Bebel-Straße gegen 14.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mountainbikes befuhr die vorstehend genannte Straße und kollidierte hier mit einem schwarzen Volkwagen des Typs Golf. Nach dem Zusammenstoß wendete der Radfahrer und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung des örtlichen Busbahnhofs. Der Fahrer des Golfs folgte dem Unbekannten und bat ihn mehrfach anzuhalten. Dem kam der Flüchtige nicht nach.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 25 - 30 Jahre - ca. 180 cm groß - dunkle Haare - westeuropäischer Phänotyp - kein Sturzhelm - schwarzes Mountainbike

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bitten Zeugen, die Angaben zum Radfahrer oder dem Unfall machen können, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0180886

