Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Pedelec wurde am Montagnachmittag (13.05.2024) in Boele ein 59-jähriger Mann leicht verletzt. Der Radfahrer war, gegen 18.00 Uhr, auf dem Gehweg der Hagener Straße in Richtung Boele unterwegs. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Mercedes von dem Gelände einer dortigen Tankstelle aus auf die Hagener Straße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 58-Jährige den Radfahrer und erfasste ihn. In Folge der Kollision stürzte der 59-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell