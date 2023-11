Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, A5 - Mit Haftbefehl gesuchter und betrunkener Autofahrer festgenommen

Friesenheim, A5 (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben in der Nacht auf Mittwoch einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, gegen den überdies ein Auslieferungshaftbefehl bestand. Der 49-Jährige fiel der Streifenbesatzung gegen 0:45 Uhr wegen seiner stellenweise langsamen Fahrgeschwindigkeit auf, weshalb der Citroen-Lenker auf den Autobahnparkplatz "Schutter" ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte hierbei einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich nicht nur heraus, dass der Endvierziger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte, gegen ihn lag ferner ein Haftbefehl zur Auslieferung in sein Herkunftsland in Polen vor. Der Mann wird im Verlauf des Mittwochs einem Richter vorgeführt. Sein im Auto mitgeführter Hund wurde von Beamten der Polizeihundeführerstaffel in einer Tierhilfs- und Rettungsorganisation untergebracht.

