Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum räuberischen Diebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Einer der Tatverdächtigen des räuberischen Diebstahls am 27.07.2024 in Neubrandenburg (wir berichteten: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=203334&processor=processor.sa.pressemitteilung) konnte am Sonntag einer Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Der 28-jährige Algerier hatte das Polizeihauptrevier Neubrandenburg in den vergangenen Wochen wiederholt beschäftigt. Die Tatvorwürfe belaufen sich überwiegend auf Eigentumsdelikte verschiedenster Art. Nach dem Vorfall am Samstag erfolgte die vorläufige Festnahme, welche in der richterlichen Anordnung der Untersuchungshaft mündete.

Der zweite vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell