Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Langelsheim vom 07.08.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Langelsheim - Am Mittwoch, 07.08.2024 gegen 08:30 Uhr, ereignet sich auf der alten Seesener Straße, jetzt Kreisstraße 73 und Zubringer zur B82, Anschlussstelle Langelsheim-West, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 63jähriger Fahrer eines für Patiententransporte vorgesehenen Vans aus Goslar mit zwei weiteren Insassen (82 und 85 Jahre) will von der K73 nach links auf die B82 in Richtung Seesen abbiegen. Vermutlich befindet er sich bereits im Abbiegevorgang als ein Pkw aus Bad Harzburg auf den Transporter auffährt und ihn weit in die Auffahrt hineinschiebt. Der Pkw selbst kommt hinter der Einmündung, die zu der dortigen Firma führt, zum Stehen. Der 63jährige Fahrer des Pkw wird durch den Aufprall schwer verletzt. Die Mitfahrer des Van werden ebenfalls verletzt. Alle verletzten Personen werden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen scheint der Pkw mit hoher Geschwindigkeit nahezu ungebremst auf das vor ihm befindliche Fahrzeug aufgefahren zu sein. An beiden Fahrzeugen entsteht hoher Sachschaden, der auf ca. 40.000,- Euro geschätzt wird.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langelsheim unter 05326/978780 zu melden.

