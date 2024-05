Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau in Rodenkirchen niedergeschlagen und Fahrzeug entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Mai 2024, haben bislang unbekannte Personen eine Frau in Rodenkirchen niedergeschlagen und sind mit ihrem Pkw geflohen. Das auffällige Fahrzeug ist wenig später in Rodenkirchen wiedergefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 55-jährige Frau hielt gegen 14:35 Uhr mit ihrem auffälligen SUV, einem schwarzen Dodge Nitro mit auffälligen Aufklebern in der Farbe pink, auf dem Marktplatz in Rodenkirchen. In der Nähe des dortigen Imbisses verließ sie den Pkw. In der Folge wurde sie von mutmaßlich zwei Männern geschlagen, die ihren Pkw entwendeten und mit diesem den Tatort verließen. Der SUV wurde nur wenig später, um 15:25 Uhr, verlassen in der Molkereistraße aufgefunden.

Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann oder den auffälligen SUV im angegebenen Zeitraum gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

