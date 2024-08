POL-GS: Zwei Pkw- Aufbrüche entlang der B242

Goslar (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Freitag, den 09.08.2024, zwischen 11:15 und 11:30 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter PKW mit Osteröder Zulassung die Park- und Pausenflächen der Berufsbildenden Schule Baßgeige in der Bornhardtstraße in Goslar mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierdurch musste eine dort verweilende ...

mehr