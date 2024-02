POL-PDMY: Mehrere Fahrzeuge im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen aufgebrochen

Cochem (ots) - Im Zeitraum vom 03.02.2024 bis 09.02.2024 kam es zum Diebstahl einer Außenwetterstation, die an der Burg-Apotheke in der Ravenéstraße in Cochem angebracht war. Am unteren Ende der Außenwetterstation befindet sich der Schriftzug der Burg-Apotheke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671-9840, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: 02671-984-0 ...

