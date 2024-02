POL-PDMY: Diebstahl von Außenwetterstation

Kollig (ots) - Am Donnerstag, den 08.02.2024, zwischen 13:00 Uhr und 17:15 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 2 in Kollig ein Verkehrsunfall. Dabei touchierte der Unfallverursacher vermutlich beim Ausparken einen parkenden PKW. Der Unfallverursacher verlässt die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

