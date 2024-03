Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 19.03.2024, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09 Uhr, ist es auf dem Parkplatz in der Straße "Am Leukbach" in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der beschädigte Pkw, ein dunkler VW Touran, hat zum Unfallzeitraum vor einem Supermarkt ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkt. Während der Abwesenheit des Fahrers ist der verkehrsunfallverursachende Pkw vermutlich beim Ausparken mit der Beifahrertür des VW Touran kollidiert. Danach ist dieser von der Unfallörtlichkeit geflüchtet, ohne sich zunächst um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell