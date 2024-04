Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetall Diebstahl in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

In den Nachmittagsstunden des 19.04.2024 wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Altenburg, an der Glashütte bekannt. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter in einen Wohnblock eindrang und aus offenstehenden Wohnungen Hausrat zum Abtransport bereitgelegt hatte. Des Weiteren konnte im Kellerbereich bemerkt werden, dass der bislang unbekannte Täter vermutlich versuchte Buntmetall zu entwenden. Dabei beschädigte er auch eine Wasserleitung, woraufhin der Kellerbereich unter Wasser gesetzt wurde. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

