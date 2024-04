LPI-G: Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen und Betäubungsmittel mitgeführt - Beschuldigter in Haft

Zeulenroda-Triebes (ots) - Am 19.04.2024 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz am frühen Abend ein Fahrzeug in Zeulenroda. Bei dem Fahrzeugführer konnte ein Atemalkoholwert von 1,08 Promille festgestellt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt an diesem Abend untersagt, ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt und ein Bußgeldverfahren gemäß § 24a I StVG eröffnet. Anschließend durfte der Mann wieder ...

mehr