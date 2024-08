POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Raubüberfall

Am Freitag, den 16.08.2024, gegen 04:39 Uhr befährt ein 24-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße 32 aus Richtung Döhren in Richtung Hahndorf. In Höhe "Ohlei" wird er auf einen weißen PKW mit eingeschalteten Warnblinklicht und Frontschaden aufmerksam.

Der Fahrzeugführer ist von einer Notsituation ausgegangen und stoppte seinen PKW, um Hilfe zu leisten. Unvermittelt sei er durch zwei Personen angegriffen und verletzt worden. Die Täter hätten die Herausgabe von Gegenständen gefordert.

Zum jetzigen Stand der Ermittlung ist kein Gegenstand erlangt worden.

Im weiteren Verlauf lassen die Täter von ihrem Opfer ab und entfernen sich vom Ereignisort.

Eine aufmerksame Fahrzeugführerin fährt zum späteren Zeitpunkt an der Örtlichkeit vorbei und meldet die Situation über Notruf.

Die Polizei Goslar bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

