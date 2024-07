Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen, B 238 - Alleinunfall in leichter Linkskurve; 66-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein 68-jähriger Anwohner in Waterloo wurde von seinem Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass sich in seinem Garten ein unbekannter Pkw befände. Grund für diese Feststellung war der Alleinunfall einer 66-jährigen Kalletalerin, die mit ihrem roten VW EXo bei trockener Fahrbahn, in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und nach kurzer Fahrt über eine Wiese an einem Baum endete. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Warum dieser Verkehrsunfall geschah, konnte noch nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

