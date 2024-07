Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen, Osterkamp - Mehrfache Körperverletzungen aus einer Gruppe heraus

Lippe (ots)

Nach zum Teil verbalen Streitigkeiten kam es in der Nacht auf den heutigen Sonntag, zwischen 01:00 Uhr 02:00 Uhr in Bad Salzuflen am ZOB und auf dem Rewe-Parkplatz zu mehrfachen Körperverletzungen. Offensichtlich provozierte Streitigkeiten führten dazu, dass aus einer Gruppe heraus mehrfach Personen geschlagen und in einem Fall erheblich verletzt wurden. U.a. musste ein Geschädigter, nachdem er durch einen Faustschlag zu Boden ging, mit dem Hinterkopf aufschlug und kurzzeitig bewusstlos wurde, durch eine RTW Besatzung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Zeugen zu diesen Vorfällen sind gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter folgender Rufnummer zu melden: 05231/6090.

