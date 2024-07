Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Werkstatthalle

Saarburg (ots)

Zwischen Dienstag, 2. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 3. Juli, 7:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zur Werkstatthalle einer Firma in der Straße Am Saarufer in Saarburg. Die Täter entwendeten Werkzeuge und Rohstoffe aus der Halle und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

