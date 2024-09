Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstähle und zuzuordnende Gegenstände

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Deckenleuchten

Aus einer neugebauten Tiefgarage zwischen der Ellwanger Straße und der Geschwister-Scholl-Straße wurden zwischen Donnerstagmittag 14:30 Uhr und Freitagmorgen 7:15 Uhr mehrere 1,7m lange Beleuchtungskörper entwendet. Die bereits an den Decken installierten Leuchten wurden von Unbekannten demontiert, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise auf Verdächtige nimmt das Polizeirevier in Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Wallhausen: Rund 15.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Auf der B290 von Wallhausen kommend in Fahrtrichtung Rot am See fuhr ein 66-jähriger Daimler-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr, als er verkehrsbedingt Fahrzeuge überholte und dabei eine von rechts kommende 65-jährige Pkw-Lenkerin übersah. Diese war in Fahrtrichtung Niederwinden unterwegs und wollte nach links in Richtung Wallhausen abbiegen. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von gesichertem Fahrrad

Ein Mittel Schloss gesichertes Fahrrad wurde im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr aus einem Fahrradständer in der Worthingtonstraße am dortigen ZOB entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Lovlec Alkor in einem Wert im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Blaufelden: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagvormittag gegen 08 Uhr befuhr eine 53-jährige Mini-Fahrerin einen Gemeindeverbindungsweg von Naicha in Richtung Saalbach. An einer Kreuzung mit der K2532 verwechselte sie Gas- und Bremspedal und fuhr in die Kreuzung hinein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher auf der K2532 unterwegs war. Durch den Crash wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der 13-jährige Beifahrer im Mini blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Gaildorf: Wer sind die rechtmäßigen Eigentümer der abgebildeten Gegenstände?

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger einer Fundunterschlagung in Gaildorf ermittelt werden. Bei diesem wurde am 5. September auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in einer Wohnung in der Ina-Seidel-Straße durchsucht. Hierbei konnte umfangreiches Diebesgut aufgefunden werden. Größtenteils handelte es sich um Fahrräder/MTB/E-Bikes und Fahrradteile/Einzelkomponenten. Zudem wird auch der Besitzer einer Sony Alpha 7ii Kamera gesucht. Die mutmaßlich gestohlenen Gegenstände konnten bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

In diesem Zusammenhang werden Geschädigte und Hinweisgeber gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971-95090 in Verbindung zu setzen.

Anbei die zuzuordnenden Gegenstände:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fichtenberg-zuordnung-von-mutmasslichem-diebesgut/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell