POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfälle

Jagstzell: Unfall beim Überholen

Am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr wollte ein 64-jähriger Lenker eines Opel auf der Rosenberger Straße (K3321) zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Als er bereits zum Überholen ausgeschert hatte und am ersten Fahrzeug vorbei war, bog das Fahrzeug davor nach links auf einen dortigen Parkplatz ab. Der 64-jährige erkannte nicht, dass 85-jährige Lenker eines VW hierzu bereits seinen Blinker gesetzt hatte. Der 85-jährige wiederum übersah den überholenden Opel, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet

Von einer Einfahrt heraus wollte eine 42-jährige Lenkerin eines Seat am Freitag um 6:45 Uhr auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine 21-jährige Fiat-lenkerin, die ihrerseits auf der Hauptstraße in Richtung Eck am Berg fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Unbekannte hebelten zwischen Freitag, 9.8.24, 15 Uhr und Freitag, 13.09.24, 9:30 Uhr, die Hintereingangstüre an der Hochschulmensa in der Oberbettringer Straße auf. Im Gebäude öffneten die Einbrecher gewaltsam alle Spinde, entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Mutlangen: Kind übersieht PKW

Ein 7-jähriges Kind übersah am Freitag gegen 7:45 Uhr mit seinem Cityroller einen an der Kreuzung Forststraße/Feldstraße fahrenden Renault einer 50-Jährigen. Infolgedessen kam es zur Kollision bei dem das 7-Jährige Kind leicht verletzt wurde.

