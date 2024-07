Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen: Nicht angeschnallt, Handy am Steuer; Unfall verursacht und abgehauen; 41-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrskontrollen: Nicht angeschnallt, Handy am Steuer und mehr... - Hanau

(lei) In Sachen Verkehrssicherheit haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hanau I am Donnerstag stationäre Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet durchgeführt und dabei etliche Verstöße festgestellt. Mit Unterstützung des hessischen Einsatzpräsidiums wurden Verkehrsteilnehmer zunächst zwischen 9 und 12 Uhr in der Dettinger Straße aus dem Verkehr gewunken. Am Nachmittag folgten von 13 bis 15 Uhr noch Überprüfungen im Alten Rückinger Weg sowie abschließend noch eine gute Stunde am Freiheitsplatz. Im Laufe des Tages konnten insgesamt 40 Fahrzeugführer festgestellt werden, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht vorschriftsgemäß angelegt hatten. Ferner nutzten acht Personen während der Fahrt ein Mobiltelefon, sodass von den Beamten eine Gefahr durch eine mögliche Ablenkung gesehen und das Fehlverhalten entsprechend auch hier sanktioniert wurde. Außerdem stoppten die Ordnungshüter am Freiheitsplatz sieben Fahrzeugführer, welche die Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen befuhren. Des Weiteren musste bei einem Verkehrsteilnehmer moniert werden, dass dieser sich ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr fortbewegte. Ein Strafverfahren wurde entsprechend eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Großteil der kontrollierten Personen zeigte letztlich Verständnis für die Kontrollen. Erfreulicherweise war keiner der angehaltenen Fahrzeugführer alkohol- oder drogenbeeinflusst.

2. Unfall verursacht und abgehauen: Zeugen gesucht! - Hanau/Bundesstraße 45

(fg) Auf der Bundesstraße 45 zwischen Nidderau und Hanau ereignete sich bereits am Samstagabend eine Unfallflucht, in dessen Folge eine 45 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Renault in den dortigen Straßengraben fuhr. Die Polizei sucht nun den Verursacher, der gegen 20.30 Uhr in seinem silbergrauen Wagen zeitweise entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein soll. Aus diesem Grund, so gab es die 45-Jährige gegenüber der eingesetzten Streife an, habe sie ausweichen müssen und sei daher in den Graben gefahren. Zum Zusammenstoß kam es nicht. Am weißen Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Aufgrund des Fahrverhalten des unbekannten Verkehrsteilnehmers, der die Bundesstraße 45 von Hanau in Richtung Nidderau befuhr, hätten noch weitere Fahrzeuge ausweichen müssen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße zu melden.

3. Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen: Wer kann Hinweise geben? - Autobahn 45 / Limeshain

(lei) Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt derzeit die Polizeiautobahnstation Langenselbold, nachdem am Donnerstagmorgen ein Autofahrer auf der Autobahn 45 mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurde. Der 60-Jährige war gegen 7 Uhr von Altenstadt kommend in Richtung Hammersbach unterwegs, als sein 5er BMW im Bereich einer Brücke, die die Ortsteile Hainchen und Rommelshausen verbindet, an der Windschutzscheibe getroffen und dabei beschädigt wurde (1.500 Euro Schaden). Was geworfen wurde und vor allem von wem, dahinter steht bislang ein Fragezeichen. Die Beamten bitten um weitere Hinweise (Telefon: 06183 91155-0).

4. 41-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt - Linsengericht

(lei) Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein 41 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. An einer Unterführung der Autobahn 66 im Stadtweg, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse, führte der 41-Jährige mit einem Arbeitskollegen offenbar Arbeiten an der Decke der Autobahnunterführung durch. Dabei befanden sich beide im Arbeitskorb einer mobilen Hebebühne. Aus noch unklarer Ursache fuhr die Hebebühne während der Arbeiten nach oben, sodass der 41-Jährige zwischen dem Geländer des Arbeitskorbes und der Decke eingeklemmt wurde. Nachdem der Arbeitskollege, der dabei unverletzt blieb, Hilfe gerufen hatte, konnten herbeigeeilte Kräfte der Feuerwehr den Eingeklemmten befreien, indem sie das Geländer des Arbeitskorbes durchtrennten. Der 41-Jährige wurde anschließend unter Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus und hat zusammen mit den zuständigen Stellen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ein beauftragter Gutachter soll nun den Geschehenshergang rekonstruieren. In dem Zusammenhang wurde die Hebebühne zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

5. Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Gaststätte - Biebergemünd

(lei) Unbekannte haben in der Martinsgasse bereits in der Nacht von 17. auf den 18. Juli die Fassade einer Gaststätte durch einen Schriftzug mit politischem Bezug beschmiert. Die Schmierereien in schwarzer Farbe wurden in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr aufgebracht. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

6. E-Auto geriet in Brand: Carport beschädigt - Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(fg) Am Freitagmorgen rückten die Feuerwehr und die Polizei gemeinsam zu einem gemeldeten Brand im Steinweg aus. Dort geriet kurz vor 4 Uhr ein unter einem Carport geparktes E-Auto in Brand. Durch das Feuer wurden das Carport und die darauf befindliche Photovoltaik-Anlage beschädigt. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden; verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen.

7. Wem gehört das Fahrrad? - Schlüchtern

(fg) Der Filialleiter eines Baumarktes in der Kurfürstenstraße meldete sich am Donnerstagabend auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern und gab an, dass er auf dem Außengelände in einem der dortigen Ausstellungshäuser ein Mountainbike gefunden habe. Woher dieses Mountainbike stammt und wann es dort abgestellt wurde, ist nicht bekannt. Ein Abgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab keinen Treffer. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike von "heist". Die Polizei sucht nun die rechtmäßige Eigentümerin beziehungsweise den rechtmäßigen Eigentümer. Die Wache der Polizeistation in Schlüchtern ist unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu erreichen.

Offenbach 26.07.2024

