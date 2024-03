LPI-G: Audi-Fahrer unter Alkohol

Greiz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22:30 Uhr wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz ein 39-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er in seiner Hosentasche eine Konsumeinheit der chemischen Droge Crystal Meth mit sich führte. Das illegale Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr