LPI-G: Harte Drogen in der Tasche

Greiz (ots) - Am Samtag gegen 18:45 Uhr wurde ein 19-jähriger Mann am Kaufland-Markt in der Greizer August-Bebel-Straße von der Polizei kontrolliert. Auf die Frage nach verbotenen Gegenständen, zog der junge Mann eine Aluminiumkugel aus seiner Unterhose, in der sich eine Konsumeinheit Marihuana befand. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

