Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar Gas und Bremse verwechselt: Senior verursacht Sachschaden; Schriftzug in Bank eingebrannt: Polizei sucht Zeugen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Offenbar Gas und Bremse verwechselt: Senior verursacht Sachschaden - Hanau

(lei) Weil er offenbar Gas und Bremse verwechselte, hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen in der Nußallee Sachschaden von rund 27.000 Euro verursacht, so die erste Bilanz der Polizei. Der Mann aus Langenselbold parkte um kurz nach halb elf aus einer Parklücke aus, als er dann beim Rangieren wohl die Pedale verwechselte und in einen geparkten Dacia krachte. Nach dem Aufprall fuhr der Senior mit Karacho auf einer Strecke von gut 20 Metern weiter geradeaus, durchbrach anschließend ein Metallgeländer und blieb letztlich zwischen einem Baum sowie einem weiteren Metallgeländer hängen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. Gegen den 85-Jährigen, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, wird jetzt wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, weil er möglicherweise aufgrund körperlicher oder geistiger Mängel nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr wurde der Bereich zwischen den Metallgeländern abgesperrt.

2. Messingapplikation von Grabstein gerissen: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(fg) In der Zeit zwischen Freitagvormittag und Dienstagnachmittag waren Unbekannte auf dem Friedhof in Niederrodenbach (in der Straße "Pfarrhecke") zugange und rissen eine Messingapplikation von einem dortigen Grabstein. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Störung der Totenruhe und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Schriftzug in Bank eingebrannt: Polizei sucht Zeugen - Langenselbold

(fg) Offenbar mit einem Feuerzeug haben Unbekannte einen Schriftzug in eine Bank in der Parkanlage an der Anschrift "Schloßpark" hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Straftat wurde am Dienstmorgen bei der Polizei gemeldet. Zeugen rufen bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der zuständigen Polizeistation in der Cranachstraße an.

4. "Hähnchenwagen" beschädigt und abgehauen: Zeugensuche! - Sinntal

(fg) Die geöffnete Verkaufsklappe eines "Hähnchenwagens" touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am vergangenen Mittwoch (17. Juli 2024) in der Schlüchterner Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes und verursachte hierdurch einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der Eigentümer stand zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Parkplatz, um unter anderem Hähnchen zu verkaufen. Im benannten Zeitraum sei er immer mal wieder für kürzere Momente weg von seinem Verkaufswagen gewesen. Einen Anstoß während der Verkaufsphase habe er nicht bemerkt. Die Unfallflucht zeigte er am Dienstagabend bei der Polizeistation in Schlüchtern an. Die Beamten suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach 24.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell