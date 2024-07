Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbruch: Über Motorhaube auf den Balkon geklettert; Alu-Verladerampen gestohlen

Offenbach (ots)

1. Wohnungseinbruch: Über Motorhaube auf den Balkon geklettert / Bargeld gestohlen - Offenbach

(lei) Unbekannte sind im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag in eine Wohnung in der Sprendlinger Landstraße (60er-Hausnummern) eingebrochen und haben Bargeld geklaut. Bei der Tat, die am Dienstagabend zur Anzeige gebracht wurde, hatten die Diebe einen heruntergelassenen Rollladen nach oben gedrückt und anschließend eine Balkontür aufgehebelt. In der Wohnung stahlen die Kriminellen dann das Bargeld aus einem Kleiderschrank. Nach ersten Feststellungen der Polizei vor Ort gelangten die Diebe vermutlich auf den Balkon, indem sie auf die Motorhaube eines im Hinterhof abgestellten Fahrzeugs kletterten und sich an der Balkonbrüstung nach oben zogen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Alu-Verladerampen von Firmengelände gestohlen - Offenbach

(fg) Unbekannte verschafften sich zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Firmengelände in der Schumannstraße (70er Hausnummern) und entwendeten sechs Alu-Verladerampen. Möglicherweise nutzten die Eindringlinge ein Fahrzeug, um ihre Beute abzutransportieren. Die Beute hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach 24.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell