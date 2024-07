Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Ein 24 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Frowin-von-Hutten-Straße schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die wenige Augenblicke nach dem Unfall mit einer Streife zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, war der junge Mann aus Biebergemünd gegen 16.20 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung Sprudelallee unterwegs, als er in Höhe der Therme eine 54-jährige Autofahrerin überholen wollte, die vor ihm fuhr und nach links in die Stolzenthalstraße abbiegen wollte. Den Abbiegevorgang erkannte der 24-Jährige offenbar zu spät und prallte in die Seite des Dacia, ehe er anschließend auf die Straße geschleudert wurde. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Offenbar hatte er auch keinen Helm auf, denn dieser wurde offensichtlich von ihm zwar mitgeführt, jedoch zig Meter entfernt auf dem Boden liegend aufgefunden. Die 54-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro, so die vorläufigen Schätzungen.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Roller weder versichert, noch zugelassen war. Zudem soll der 24-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren sein, weswegen sowohl der Roller sichergestellt, als auch eine Blutentnahme bei ihm angeordnet wurde. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte stellen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Orb zu melden (06052 9148-0).

Offenbach 23.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

