Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest; Autos kollidieren an Kreuzung; Einbruch in Schulgebäude; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßlich Rotlicht missachtet: Zwei Autos kollidieren an Kreuzung - Mühlheim

(lei) Bei einem Verkehrsunfall in der Friedensstraße haben sich am Sonntagabend die Fahrer der beiden beteiligten Autos leichte Verletzungen zugezogen. Beide kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Dem Unfallbericht zufolge war ein 19-jähriger Ford-Fahrer gegen 22.10 Uhr in Richtung Dietesheim unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bahnhofstraße mutmaßlich die rote Ampel missachtete und mit einem von rechts kommenden Opel kollidierte, in dem ein 50-Jähriger saß. Der Fiesta prallte anschließend noch gegen eine Baustellenabsperrung, sodass daran und an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro entstand.

2 Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Dietzenbach

(fg) Mit geöffneter Hose und erigiertem Glied soll er am Montagmorgen auf der Motorhaube eines Autos in der Werner-Hilpert-Straße gelegen haben. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte den 35 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Autoeigentümerin sprach den entblößten Mann gegen 9 Uhr aufgrund seines Handels an, weshalb dieser die Flucht ergriff. Die gute Personenbeschreibung führte kurz darauf zur Festnahme im Wertheimer Weg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen. Auf den Mann kommt ein entsprechendes Strafverfahren zu.

3. Einbruch in Schulgebäude: Zeugen gesucht! - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Unbekannte waren vergangenes Wochenende in den Räumlichkeiten einer Schule im Schlesienweg zugange und entwendeten Bargeld, Briefmarken, Leergut, einen Akkuschrauber, Laptops und eine Digitalkamera. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16.30 und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Offenbar waren die Unbekannten über das Aufhebeln einer Schiebetür in den Innenraum gelangt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Hund beißt Katze tot: Polizei bittet um weitere Hinweise zu flüchtigem "Herrchen" - Dreieich/Sprendlingen

(lei) Verstörende Szenen im Bereich des Sprendlinger Schwimmbads: In der gleichnamigen Straße hat ein Hund am Montagvormittag eine Katze getötet. Der Hundehalter hatte sich danach vom Geschehensort entfernt, nun ermittelt die Polizei und sucht das noch unbekannte "Herrchen". Zeugenangaben zufolge war der 50 bis 60 Jahre alte Mann gegen 11.25 Uhr mit seinem Vierbeiner an einem dortigen Kinderspielplatz unterwegs. Der nicht angeleinte Hund verfolgte zunächst spielende Kinder, bis er die Katze wahrnahm, die den Spielplatz querte, ihr nachrannte und sie totbiss. Der Hundebesitzer, der einen weißen Haarkranz hatte und mit einem T-Shirt bekleidet war, ging anschließend weiter, obwohl er von den Zeugen zum Warten aufgefordert wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verdachts des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Weitere Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

5. Zeugensuche zu Unfallflucht: LKW dürfte Unfall verursacht haben - Neu-Isenburg

(fg) Bereits am Freitag, 12. Juli, ereignete sich in der Frankfurter Straße im Bereich der 180er Hausnummern eine Unfallflucht, bei der eine geparkte Mercedes E-Klasse im Heckbereich beschädigt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein Lastkraftwagen im Zuge eines Rangiermanövers die Schäden verursacht haben; anschließend machte sich der Verursacher davon. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 20 und 22 Uhr. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Offenbach 23.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell