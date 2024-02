POL-BN: Bonn-Beuel: Autotür unachtsam geöffnet - Radfahrer bei "Dooring-Unfall" verletzt

Bonn (ots) - In Untersuchungshaft befindet sich seit Samstag (03.02.2024) ein 26-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er war am Freitagabend (02.02.2024) bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Bonner Poststraße beobachtet und von Ladendetektiven gestellt worden. Hierbei führte er mehrere Bekleidungsartikel im Gesamtwert von rund 350,- Euro aus dem Kaufhaus mit sich. Nach Auskunft des Personals hatte ...

