Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schneller Fahndungserfolg: Trio nach Diebstahl von Vespa festgenommen - Seligenstadt; Einbruch in Baustoffmarkt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Baustoffmarkt - Mühlheim

(lei) In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in einen Baustoffmarkt in der Industriestraße eingebrochen und haben Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht. In der Zeit zwischen 2.10 Uhr und 4.30 Uhr gelangten die Kriminellen auf das Gelände und hebelten dort gewaltsam ein Fenster des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke in den dortigen Büroräumen. Auch ein Tresor wurde dabei brachial aufgehebelt und geöffnet. Offensichtlich ohne Beute traten die Täter schließlich die Flucht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (069 8098-1234).

2. Blechschaden nach Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Mühlheim

(cw) Ein 52-Jähriger stellte bereits am vergangenen Montag (15. Juli 2024) seine graue Mercedes A-Klasse, gegen 23 Uhr, in der Ulmenstraße, Ecke Müllerweg ab. Am nächsten Morgen, gegen 11 Uhr, stellte er Kratzer und Blechschäden im hinteren Bereich der Fahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0.

3. Zwei Autos am Schwimmbadparkplatz beschädigt: Wer kann Hinweise geben? - Seligenstadt

(lei) Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht führt derzeit die Polizei in Seligenstadt, nachdem am Samstag auf dem Parkplatz am Schwimmbad in der gleichnamigen Straße zwei Autos beschädigt worden sind. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr hatten Badegäste dort einen schwarzen Polo und eine schwarze C-Klasse abgestellt. Als die beiden Fahrer wieder zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Autos jeweils Schäden aufwiesen und verständigten die Beamten. Diese suchen nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

4. Schneller Fahndungserfolg: Trio nach Diebstahl von Vespa festgenommen - Seligenstadt

(fg) Am frühen Montagmorgen nahmen Polizeibeamte drei mutmaßliche Vespa-Diebe im Rahmen der Fahndung vorläufig fest; der Fahrer des Fluchtwagens stand zudem unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Um 2.42 Uhr ging der Notruf über den Diebstahl einer Vespa GTS im Lachenwörthsweg (20er Hausnummern) bei der Polizei ein. Der Mitteiler konnte nach einem auffälligen Geräusch beobachten, wie drei Männer sein Gefährt von seinem Grundstück geschoben hatten. Zuvor sei wohl das Lenkradschloss aufgebrochen worden. Der Zeuge beobachtete dann einen der Männer beim Einsteigen in einen VW Caddy mit OF-Kennzeichenschildern und übermittelte die Hinweise auf das Fluchtfahrzeug an die Polizei. Die Männer hatten ihre Beute offenbar zuvor in den Kastenwagen eingeladen. Kurz darauf hielten Beamte das Auto an und kontrollierten das Trio. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,39 Promille; zudem besteht der Verdacht, dass er vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Daher wurde in den Räumlichkeiten der Polizeistation eine Blutentnahme durchgeführt. Auf ihn und seine Komplizen im Alter von 37 und 42 Jahren kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Im Wagen fanden die Ordnungshüter zudem Betäubungsmittel, welche sie sicherstellten. Das entwendete Zweirad konnte den Eigentümer ausgehändigt werden.

Offenbach 22.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell