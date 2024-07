Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umweltaktivisten errichteten Plattform in Bäumen: Polizeieinsatz in Waldgebiet

Langen (ots)

(lei) Am Sonntagmittag erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Personen, die sich in einem Waldgebiet in der Nähe des Langener Waldsees aufhalten und dort eine Konstruktion gebaut hatten. Vor Ort stellten die Beamten rund 20 Personen abseits eines Waldweges fest. Die Personen, bei denen es sich augenscheinlich um Umweltaktivisten handelte, hatten zuvor zwischen den Bäumen eine Plattform aus Holz in etwa vier Metern Höhe errichtet, auf der sich einige von ihnen aufhielten und Transparente gespannt hatten.

Zur Lageaufklärung und Abwehr möglicher Gefahren, unter anderem die Tragfähigkeit der besagten Konstruktion, sperrten die Beamten den betreffenden Bereich zunächst ab. Die Beamten sprachen die angetroffenen Personen an und wiesen sie sowohl auf die potentiellen Gefahren, als auch auf mögliche Ordnungswidrigkeiten nach dem Hessischen Waldgesetz hin. Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Langen als zuständige Gefahrenabwehr - und Versammlungsbehörde waren ebenfalls eingebunden.

Weil sich zwischenzeitlich weitere Personen Zugang zu dem abgesperrten Bereich verschaffen wollten, mussten durch die Polizei - nach Erläuterung der Gründe der Absperrmaßnahmen - insgesamt sieben Platzverweise ausgesprochen werden. In dem Zusammenhang musste eine Person durch die Beamten für einige Meter weggetragen werden.

Am späten Nachmittag versammelten sich noch Einzelne im Bereich Steubenstraße / Mörfelder Landstraße zu einer Mahnwache, die kurzzeitig von der Polizei begleitet wurde und sich anschließend auflöste.

Nachdem klar war, dass insbesondere im Wald an der Plattform kein weiterer Handlungszwang mehr bestand, beendete die Polizei ihre Maßnahmen vor Ort, wenngleich sie die Lage weiter im Blick behält.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen verliefen friedlich und ohne weitere Vorkommnisse.

Offenbach 21.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell