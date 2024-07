Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigestelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 20.07.2024

Rodgau/Nieder-Roden (ots)

18-Jähriger mit Messer verletzt: Polizei fahndet nach weiterhin flüchtigem Tatverdächtigen

(lei) Nachdem ein 18 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen in Nieder-Roden mit einem Messer schwer verletzt worden ist, sucht die Kriminalpolizei nach einem bis dato flüchtigen Tatverdächtigen. Nach ersten polizeilichen Informationen war der 18-Jährige in der Nacht, gegen 1.20 Uhr, mit zwei Gleichaltrigen in der Unteren Marktstraße unterwegs, wo sie auf drei andere Personen trafen. Zwischen den beiden Gruppen soll es dann zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf einer aus dem Kontrahenten-Trio den 18-Jährigen mit einem Messer schwer am Hals verletzt haben soll. Zudem soll er Stichbewegungen in Richtung der anderen beiden 18-Jährigen ausgeführt haben, ohne sie jedoch zu treffen. Bei dem Täter soll es sich um einen 21-Jährigen handeln, der anschließend mit seinen beiden noch unbekannten Begleitern vom Tatort flüchtete. Der Verletzte kam danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein, jedoch konnten die Beamten ihn bislang nicht auffinden. Die Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit an. Warum es zu dem Streit kam und wie der genaue Geschehensablauf war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die zuständige Kriminalpolizei derzeit wegen Verdachts des versuchten Totschlags geführt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

Offenbach 20.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell