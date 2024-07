Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme eines 51-Jährigen: Wollte er in ein Haus einbrechen?

Hasselroth (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am Freitagmorgen in Neuenhaßlau einen 51-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem ein Hausbewohner in der Heegstraße die Beamten alarmiert hatte. Nun stellt sich die Frage, was er auf dem für ihn fremden Grundstück wollte.

Der aus Linsengericht stammende Festgenommene soll laut Polizeibericht gegen 8.30 Uhr unerlaubt das Anwesen des Mitteilers betreten und dann gegen das Glas der Terrassentür getreten haben. Der Bewohner, der im Haus war und auf die Geräusche aufmerksam wurde, schrie den ungebetenen Gast lautstark an und schlug ihn damit in die Flucht, ehe er den Notruf wählte.

Eine nach dort geeilte Streife stellte den Mann kurz darauf unweit des Geschehensortes und nahm ihn vorübergehend mit auf die Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Da die Beamten nicht ausschließen können, dass er womöglich in das Haus einsteigen wollte, wurden neben dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs auch Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls gegen ihn eingeleitet.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei den Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Offenbach 19.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

