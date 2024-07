Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollerdiebe scheitern an Lenkradschloss; Pedelec von Wohnwagen geklaut; Einbruch in Elektronikfachmarkt; und mehr

1. Rollerdiebe scheitern an Lenkradschloss und beschädigen Auto - Hanau

(lei) Diebstahl misslungen und dennoch Schaden verursacht: In der Main-Kinzig-Straße haben Rollerdiebe in der Nacht zu Freitag versucht, einen schwarzen Motorroller der Marke Piaggio zu klauen. Letztlich machte ihnen das Lenkradschloss des Zweirads einen Strich durch die Rechnung. Das Gefährt, das in der Zeit zwischen 23 und 4.45 Uhr angegangen wurde, lag bei Feststellung der Tat neben einem geparkten Opel, der Beschädigungen aufwies. Ob der Roller beim Wegfahrversuch der Diebe gegen den Insignia rollte oder sie ihn aus Frust gegen den Wagen schleuderten, ist bis dato unklar. Zeugen könnten hier weiterhelfen; diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I zu melden (06181 100-120).

2. Pedelec von Wohnwagen geklaut - Großkrotzenburg

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, ein blaues Pedelec vom Träger eines Wohnwagens gestohlen, der auf einem Grundstück in der Lindenstraße (20er-Hausnummern) abgestellt war. Der oder die Täter brachen das Schloss, mit dem das Bike gegen Wegnahme gesichert war, auf und flüchteten mit dem "Cube". Hinweise nimmt die Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

3. Einbruch in Elektronikfachmarkt: Smartphones und Laptops geklaut - Schlüchtern

(lei) Am frühen Freitagmorgen waren Einbrecher in einem Elektronikfachmarkt in der Straße "Am Reitstück" am Werk. Gegen 4.30 Uhr, so das Polizeiprotokoll, hatte der Alarm in dem Geschäft ausgelöst. Eine Streife stellte bei ihrem Eintreffen vor Ort fest, dass die Unbekannten bereits geflüchtet waren. Ihre Beute: Offenbar mehrere Smartphones und Laptops aus der Auslage - wie viele genau, muss noch ermittelt werden. Um in den Markt zu gelangen, hatten sie die Eingangstüren mit brachialer Gewalt aufgehebelt, wobei auch deren Glaseinsätze zu Bruch gingen. Augenscheinlich hatten sich die Kriminellen an den Scherben verletzt, denn an ihnen fanden die Beamten Blutspuren, die nun bei der Identifizierung der Diebe helfen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun um Hinweise von Zeugen (06181 100-123).

4. Zeugensuche: Fahrrad mit Hilfsmotor von Wohnmobil geklaut - Sinntal/Altengronau

(lei) Wer kann Hinweise zum Diebstahl eines Fahrrads mit Hilfsmotor in Altengronau geben? Das möchte die Polizei in Schlüchtern wissen, die zu der Frage eine entsprechende Anzeige auf dem Tisch liegen hat und nun den oder die Täter dazu sucht. Das Gefährt kam in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, im Aspenweg weg. Unbekannte hatten es vom Fahrradträger eines Wohnmobils, das auf einem Stellplatz in der Nähe des Naturschwimmbades stand, heruntergenommen und waren damit abgehauen. Das Rad vom Typ "Sachs 519" hat einen dunkelblauen Rahmen, einen Rückspiegel links, einen dunklen Ledersitz sowie ein Versicherungskennzeichen mit der Buchstabenfolge "JEE". Jugendliche, die in dem Zeitraum in der Nähe gefeiert hatten, könnten als mögliche Zeugen in Betracht kommen. Hinweise bitte an die Amtsnummer 06661 9610-0.

