POL-OF: Festnahme: Autoknacker-Duo soll Mobiltelefon und Sonnenbrille geklaut haben; Diesel von Baustelle gestohlen; Eskalierten Streitigkeiten? Polizei verhindert offenbar Auseinandersetzung

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Festnahme: Autoknacker-Duo soll Mobiltelefon und Sonnenbrille geklaut haben - Gelnhausen

(lei) Zwei junge Männer sollen sich am Mittwochnachmittag in der Eisenbahnstraße an einem Auto zu schaffen gemacht haben und daraus Sachen gestohlen haben. Kurz nach der Tat klickten für die beiden Büdinger die Handschellen - sie müssen sich nun des Vorwurfs des besonders schweren Falls des Diebstahls erwehren. Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen durch die Mitteilung eines Zeugen, der die beiden Verdächtigen gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet hatte, wie sie an einem blauen Seat Leon Hand angelegt und später die Tür des Wagens zugeworfen hatten. Der Zeuge sprach daraufhin eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife an, die umgehend die Verfolgung aufnahm und die beiden Flüchtenden kurz darauf in der Nähe vorläufig festnehmen konnte. Die Beamten fanden bei ihnen eine Sonnenbrille auf, die offenbar aus dem Seat stammte. Zudem fehlte aus dem Wagen, dessen Scheibe die beiden eingeschlagen haben sollen, auch ein Mobiltelefon, welches bislang noch nicht gefunden werden konnte. Das Duo musste danach unter anderem zur Abnahme von Fingerabrücken vorübergehend mit auf die Wache. Weitere Zeugen können sich bei den Gelnhäuser Ordnungshütern unter der Rufnummer 06051 827-0 melden.

2. Diesel von Baustelle gestohlen: Zeugensuche! - Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) In der Nacht zum Mittwoch waren Unbekannte auf einer Baustelle hinter dem Wertstoffhof in der Lagerhausstraße an insgesamt fünf Baustellenfahrzeugen zugange und zapften Diesel ab; an zwei der Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Die Dieseldiebe hantierten zuerst an den Betriebsklappen und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Wie viel Liter sie mitnahmen, steht nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Eskalierten Streitigkeiten? Polizei verhindert offenbar Auseinandersetzung - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nächtlicher Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße: Mit mehreren Streifen war die Polizei am frühen Donnerstagmorgen an einem Wohnhaus tätig und hat durch ihr schnelles Einschreiten womöglich eine handfeste Konfrontation verhindert. Anlass für das Ausrücken der Uniformierten war der Notruf eines Bewohners, der die Beamten gegen 1 Uhr in der Früh um Hilfe gerufen hatte, da über 20 Leute aufgebracht und teilweise mit Schlagwerkzeugen ausgestattet vor seiner Tür stünden. Als die Ordnungshüter wenige Minuten später an der Anschrift eintrafen, flüchtete ein Teil der Personen in verschiedene Richtungen, der Rest blieb da und wurde namentlich identifiziert. Vor Ort fanden die Polizisten unter anderem eine Eisenstange sowie einen Baseballschläger - ob sie damit auf den Bewohner losgehen wollten, ist bislang unklar. Jedenfalls wurden die Gegenstände sichergestellt und fest steht auch, dass ein Teil der Gruppe zuvor offenbar versucht hatte, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen, indem sie die Haustür aufdrückten. Der Grund, warum sie den Bewohner aufsuchten, ist ebenfalls noch klärungsbedürftig, könnte jedoch in Zusammenhang mit zurückliegenden Streitigkeiten stehen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, die nun unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Orb zu melden (06052 9148-0).

Offenbach 18.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

