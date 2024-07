Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer gemacht, um an Kupferkabel zu kommen: Anzeige gegen zwei Männer; Vermisster wieder da; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Feuer gemacht, um an Kupferkabel zu kommen: Anzeige gegen zwei Männer - Hanau

(lei) Wegen eines kleineren Flächenbrandes im "Containerdorf" in der Diebacher Straße unweit der August-Schärttner-Halle musste am frühen Mittwochmorgen nicht nur die Hanauer Feuerwehr, sondern auch die dortige Polizei ausrücken. Zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren hatten dort auf einer Wiese um kurz nach Mitternacht mehrere alte Holzplatten angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, unter dem Brandresten kamen dann jedoch mehrere Kupferkabel zum Vorschein. Der erste Verdacht der hinzugerufenen Polizeibeamten, dass die Kabel gestohlen waren, konnten die beiden Männer ausräumen - sie hatten sie rechtmäßig erlangt. Nicht rechtmäßig war jedoch das Feuer, mit dem die beiden offensichtlich die Kunststoffummantelungen der Kabel verbrennen wollten, um an das Kupfer zu kommen. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen zu.

2. Baustellengeräte und Gerüstteile gestohlen - Hanau

(fg) Seit Sonntagabend fehlen Baustellengeräte sowie Gerüstteile von einem Grundstück in der Straße "Vor der Pulvermühle" (10er Hausnummern). Auf dem Gelände befinden sich ein leerstehender Club, eine leerstehende Halle, drei Garagen, ein Lagerhaus und ein leerstehendes Wohnhaus. Die Gebäude auf dem Grundstück werden aktuell renoviert. Nach Auskunft des Nutzers seien Bohrmaschinen, Baugeräte, Kühlschränke und Spülmaschinen in einer größeren Anzahl entwendet worden. Die Tat soll sich zwischen 19 und 20 Uhr ereignet haben; offenbar nutzten die Täter einen Sprinter sowie einen Pritschenwagen zum Abtransport der Beute. Zwei Zeugen hatten das Duo, welches schmutzige Arbeitskleidung trug, auf dem Gelände beobachtet und angesprochen; die Männer gaben jedoch an, Berechtigte zu sein und fuhren anschließend davon.

Personenbeschreibung des ersten Täters:

- 50 bis 60 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - kurze sowie braune Haare, kräftige Statur und ungepflegtes Erscheinungsbild

Personenbeschreibung des zweiten Täters:

- 17 bis 20 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - kurze sowie braune Haare, kräftige Statur und ungepflegtes Erscheinungsbild

Weitere Zeugen, die Hinweise auf das Duo sowie die genutzten Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. In S-Bahn entblößt: Ermittlungen wegen sexuellem Missbrauch - Hanau

(fg) In der S-Bahnlinie 9 zwischen Mühlheim am Main und Hanau (Steinheim) entblößte sich am Dienstagabend ein Unbekannter und nahm sexuelle Handlungen vor einer Jugendlichen vor, weshalb die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Gegen 20 Uhr sei der 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte in die S-Bahn eingestiegen und habe sich gegenüber der Jugendlichen auf einen Sitz gesetzt. Im weiteren Verlauf habe der etwa 1,85 bis 1,95 Meter große Unbekannte von muskulöser Statur seine Hose geöffnet und onaniert. Der Mann hatte einen Vollbart und trug ein weißes Shirt sowie eine dunkelblaue Jeans. Die Jugendliche stieg in Steinheim aus und erstattete im Anschluss mit ihrer Mutter Strafanzeige bei der Hanauer Polizei. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Über 600 Fahrzeuge zu schnell und über 100 Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen - Autobahn 45/Parkplatz Pfingstweide

(fg) Über 100 Fahrverbote ahndeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrsdirektion am Montagnachmittag auf der Autobahn 45 in Höhe des Parkplatzes Pfingstweide in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Insgesamt war rund jeder fünfte Autofahrer zu schnell unterwegs, was einer Beanstandungsquote von etwa 20 Prozent entspricht. An der Örtlichkeit wurde aufgrund einer Schwerlastverkehrskontrolle des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) auf dem Rastplatz nach einem eingerichteten Geschwindigkeitstrichter und nach mehreren Hinweisschildern, die auf eine Kontroll-/Einsatzstelle deuteten, erneut eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet. Die Kontrolle fand zwischen 12 und 15.30 Uhr statt. In der Vergangenheit wurden die Mitarbeitenden des BALM, welche die zu kontrollierenden Schwerverkehrsfahrzeuge von der Autobahn 45 in den Parkplatz ausleiteten, aufgrund von Missachtung der auf 60 Stundenkilometer reduzierten Höchstgeschwindigkeit durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern bei ihrem Einsatz gefährdet. Daher wurde, wie schon in den vergangenen Monaten, die Kontrolle des BALM durch hiesige Verkehrselektronik unterstützt. Das Ergebnis der Messung bestätigt wiederholt deren Dringlichkeit, denn die Verstoßquote war erneut sehr hoch. Insgesamt gab es 622 Geschwindigkeitsverstöße. Nebst der 104 Fahrverbote lagen 305 Verstöße im Anzeigenbereich, 213 im Verwarnbereich. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 157 bei erlaubten 60 Stundenkilometern gemessen.

5. Automatenkiosk beschädigt: Zeugenhinweise zu zwei unbekannten Männern erbeten - Langenselbold

(lei) Zwei Männer haben in der Nacht zu Dienstag im Steinweg (einstellige Hausnummern) einen Automaten in einem Kiosk beschädigt - womöglich wegen einer falschen Bedienung des Geräts. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge betraten die beiden Unbekannten um kurz vor halb drei den Automatenkiosk, um offenbar etwas zu kaufen. Nach einem wohl fehlerhaften Bezahlvorgang trat einer der zwei mehrfach gegen einen der Automaten sowie die dahinterliegende Rigips-Wand, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, ehe sich das Duo aus dem Staub machte.

Beschreibung des 1. Täters:

- 1,75 Meter groß, dunkle schwarze Haare, Vollbart - Kleidung: schwarze Basecap, dunkles T-Shirt mit weißer Aufschrift "moncler", schwarze kurze Hose, schwarze Sneaker, schwarze Umhängetasche mit weißem "Adidas"-Symbol

Beschreibung des 2. Täters:

- 1,75 Meter groß, dunkle schwarze Haare, Vollbart - Kleidung: graues T-Shirt mit weißer Rückenaufschrift, dunkle kurze Hose, schwarze Flip-Flops

Hinweise zu ihnen nimmt die Polizeistation Hanau II entgegen (06181 9010-0).

6. Vermisster 42-Jähriger wieder da - Hasselroth/Gelnhausen

(lei) Der seit Dienstag vermisste 42-Jährige aus Hasselroth konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

7. Unfallflucht: Wer war der Unfallverursacher mit dem roten Auto? - Steinau an der Straße

(lei) Auf der Landesstraße 3179 hatte eine Opel-Fahrerin am Dienstag eine "unsanfte" Begegnung mit einem entgegenkommenden Auto, mit der Folge, dass nun ihr Außenspiegel beschädigt ist. Die Frau war gegen 13.40 Uhr mit ihrem braunen Insignia in Richtung Steinau unterwegs, als ihr im Bereich eines Parkplatzes (in Höhe Schmidtmühle/ Kressenbach) zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Den ersten entgegenkommenden Wagen konnte sie noch gefahrlos passieren. Ein dahinterfahrendes rotes Auto kam jedoch nach Angaben der Anzeigenerstatterin zu einem Drittel auf ihre Fahrspur. Obwohl die 68-Jährige versuchte, so weit rechts wie möglich zu fahren konnte sie nicht verhindern, dass die Außenspiegel ihres Opels und der des roten Fahrzeugs gegeneinanderprallten. Der rote Wagen fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung Ürzell davon. An ihrem Spiegel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Spiegel des Unfallverursachers dürfte ebenfalls lädiert sein. Die Polizei in Schlüchern bittet nun den Fahrer des Wagens vor dem roten Fahrzeug, sich als möglicher Zeuge zu melden. Kontakt zu den Ordnungshütern sollen auch diejenigen aufnehmen, denen im Nachgang ein rotes Auto mit nun beschädigtem linken Außenspiegel aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Rufnummer 06661 9610-0.

8. Ford Kuga gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Schlüchtern

(lei) Vom Parkplatz eines Autohauses in der Gartenstraße (20er Hausnummern) haben Unbekannte einen Ford Kuga entwendet. Der schwarze Wagen mit MKK-Kennzeichen kam in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr, abhanden. Die Hintergründe des Verschwindens sind derzeit noch unklar, die Kripo in Gelnhausen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (06051 827-0).

Offenbach 17.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell