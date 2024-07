Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Personenbeschreibung nach Einbruch in Wohnhaus; Täterfestnahme: Offenbar gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Personenbeschreibung nach Einbruch in Wohnhaus - Offenbach

(fg) Am frühen Mittwochmorgen brachen zwei Unbekannte in eine Wohnung eines Hauses in der Adam-Marsch-Straße (einstellige Hausnummern) ein, entwendeten einen Tresor und flohen. Als der Anwohner gegen 0.45 Uhr nachhause kam, stellte er einen der Täter. Anschließend kam es im Treppenhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Anwohner und dem Einbrecher. Da aus Richtung der Wohnung der Komplize dazukam, ließ der Wohnungseigentümer vom Unbekannten ab. Anschließend floh das Duo in unbekannte Richtung. Einer der Täter trug weiße Schuhe, eine olivgrüne Jacke und hatte die dazugehörige Kapuze ins Gesicht gezogen. Er war etwa 1,80 Meter groß. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Kindergarten: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) In einen Kindergarten in der Frankfurter Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag eingebrochen; nach derzeitigen Erkenntnissen durchwühlten die Eindringlinge mehrere Innenräume, nahmen jedoch nichts mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Pfefferspray, Glasflasche, Schlagring: 36-Jähriger von unbekanntem Trio attackiert - Langen

(lei) Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Dienstag durch drei unbekannte Männer attackiert und verletzt worden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise. Gegen Mitternacht war der Langener in der Darmstädter Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 1 von dem Trio angesprochen wurde. Anschließend wurde er von den Unbekannten mit einer Glasflasche sowie einem Schlagring geschlagen und mit Reizstoff besprüht. Nachdem sie ihm noch Drohungen ausgestoßen hatten, gelang dem Opfer die Flucht vor seinen Peinigern. Der 36-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, sowie diverse Hämatome und Schürfwunden am Körper.

Beschreibung des 1. Täters:

20 bis 25 Jahre, etwa 1,85 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare an den Seiten glattrasiert, Vollbart

Beschreibung des 2. Täters:

20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, braune kurze Haare an den Seiten glattrasiert, Dreitagebart, schwarze Kleidung

Beschreibung des 3. Täters:

25 bis 30 Jahre, etwa 1,85 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare an den Seiten glattrasiert, Vollbart, weißes T-Shirt

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 an die Polizeistation Langen zu wenden.

4. Offenbar gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht: Zwei Täterfestnahmen - Rodgau/Hainhausen

(fg) Sie hatten offenbar gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht, die Türen geöffnet und anschließend das Innere nach Diebesgut durchsucht: Aufgrund eines Zeugenhinweises nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren im Rahmen der Fahndung im Bereich der Offenbacher Landstraße vorläufig fest. Gegen 3 Uhr hatte eine Überwachungskamera auf dem Parkplatz eines Wohnhauses ausgelöst; auf den Aufnahmen waren die beiden Männer zu sehen. Kurz darauf war die alarmierte Polizei zur Stelle und nahm die mutmaßlichen Diebe fest. In der Folge fanden die Ordnungshüter drei offene Fahrzeuge, welche offensichtlich zuvor durchsucht wurden. Aus einem wurde ein mobiles Navi entwendet. Dabei gab es keine Aufbruchspuren, vielmehr hatten die beiden Tatverdächtigen wohl durch Prüfung der Türen gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht. Auf die Festgenommenen kommt nun jeweils ein Strafverfahren zu.

Die Polizei rät folgendes zu einem wirksamen Diebstahlschutz:

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

- Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

- Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen.

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

5. Ampel beschädigt und weitergefahren: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Einen Schaden von rund 500 Euro verursachte vermutlich ein Lastkraftwagen am Montagabend auf der Landesstraße 3121 im Bereich Diebweg zwischen Seligenstadt und Rodgau; ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Verkehrsteilnehmer gegen 21.20 Uhr die Landesstraße 3121 entlang und beschädigte in Höhe eines dortigen Fußgängerüberweges die Ampel, sodass die beiden Abblendschirme auf den Boden fielen. Zudem wurden dadurch die beiden Signalgeber aus der Halterung gerissen und hingen an den Kabeln am Mast der Ampelanlage. Aufgrund der Höhe des Mastes und der einhergehenden Schäden müsste es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Lastkraftwagen handeln. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

6. Anzeige gegen 54-Jährigen wegen NS-Parolen - Neu-Isenburg

(lei) Anwohner der Richard-Wagner-Straße hatten am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Polizei verständigt und den Beamten von einem Mann berichtet, der durch die Straße laufe und ausländerfeindliche Parolen herumgeschrien haben soll. Bei Eintreffen einer Streife zeigte der 54-Jährige den Polizisten gegenüber den "Hitlergruß" und rief verbotene NS-Parolen, woraufhin die vorläufige Festnahme erfolgte. Der Mann mit ausländischer Staatsangehörigkeit war mit über zwei Promille stark alkoholisiert. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme auf der Polizeiwache wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Warum er die Äußerungen von sich gab, ist bis dato unklar. Dies soll im Rahmen der Ermittlungen, die gegen ihn nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt werden, geklärt werden.

Offenbach 17.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

