Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand: Zigarette offenbar Ursache

Rodgau (ots)

(lei) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Marburger Straße (einstellige Hausnummern) in Jügesheim ist am Montagnachmittag ein Sachschaden von schätzungsweise 200.000 Euro entstanden.

Das Feuer, das in einer Wohnung im 7. Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, wurde den Rettungskräften gegen 17 Uhr gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen zwar zügig löschen, die Wohnung brannte letztlich aber komplett aus und ist nunmehr unbewohnbar. Durch eingebrachtes Löschwasser wurde auch die darunter liegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.

Was die Brandursache angeht, so liegen der Polizei erste Erkenntnisse vor, wonach der Wohnungsinhaber wohl eine Zigarette nicht richtig ausgedrückt hatte, ehe er die Wohnung verließ. Sie zündete dann offenbar ein Sofa an, sodass die Ermittler nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermitteln. Personen wurden nicht verletzt.

Offenbach 16.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell