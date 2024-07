Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Außenspiegel an Autos beschädigt; VW Polo beim Vorbeifahren touchiert; Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Außenspiegel an Autos beschädigt: Zeugen gesucht! - Hanau

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei geparkte Autos im Stadtteil Wolfgang beschädigt. Im Blaumeisenweg brachen der oder die Täter den Außenspiegel eines weißen Toyota ab; in der unweit gelegenen "Schäferheide" wurde der Spiegel eines schwarzen Mercedes in gleicher Manier in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei, die den Gesamtschaden auf über 1.000 Euro beziffert, prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Zeuge morgens, gegen 1.30 Uhr, Geräusche auf der Straße "Schäferheide" wahrgenommen, welche sich angehört hatten, als würde jemand gegen Plastik treten. Kurz darauf sah er eine männliche Person davonlaufen. Weitere Hinweise, auch zu dem unbekannten Mann, nimmt die Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. VW Polo beim Vorbeifahren touchiert: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) Im Rahmen einer Essenauslieferung stellte ein 57-Jähriger am Freitagnachmittag seinen schwarzen VW Polo gegen 17.40 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Höhe der 40er Hausnummern ab. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Heckstoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Wächtersbach

(lei) Nur kurz einkaufen gewesen und schon ist's passiert: Das eigene Auto beschädigt und der Verursacher über alle Berge. So geschehen am Freitag in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Main-Kinzig-Straße 32. Eine junge Frau hatte ihren blauen Skoda Fabia mit MKK-Kennzeichen dort geparkt und musste bei der Rückkehr zu ihrem Wagen feststellen, dass dieser vorne rechts verschrammt war. Wer den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro beim Ein- oder Ausparken verursacht hat, versucht nun die Polizei in Gelnhausen herauszufinden und bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach 15.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell