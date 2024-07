Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Maintal (ots)

Am Sonntag, den 14.07.2024 gegen 17:45 Uhr wollte ein 45-jähriger aus Maintal mit seinem Mercedes von der Abfahrt der BAB 66 in Maintal-Dörnigheim nach links auf die Landesstraße 3195 einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden VW Touran. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Fahrer des Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Frankfurter Krankenhaus transportiert. Der 19-jährige Fahrer des VW Touran wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die Abfahrt der BAB 66 als auch die Landesstraße 3195 waren für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 20:20 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten nach Totalschaden abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wer Beobachtungen zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 14.07.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell