Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, den 13.07.2024

Seligenstadt (ots)

1. Pedelecs aus Tiefgarage geklaut - Seligenstadt

Am Freitag, den 12.07.2024 verschafften sich Diebe unberechtigt Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Steinheimer Straße im Bereich der 70er Hausnummern und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs. Diese waren zuvor von den Eigentümern mit mehreren Schlössern gesichert worden. Wer in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 10.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

2. Zeugen gesucht - Seligenstadt

Im Trieler Ring wurde ein brauner Hyundai Tucson mit Offenbacher Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus der Eigentümer in Höhe der 20er Hausnummern geparkt. Wer zwischen Freitag ab 19.30 Uhr bis Samstag um 01.25 Uhr verdächtige Beobachtungen im Trieler Ring gemacht hat, möge sich bitte bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der 069 8098-1234 melden.

Offenbach, 13.07.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell