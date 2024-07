POL-OF: Bank und Tisch auf Kinderspielplatz brannten: Zeugen gesucht!;Betrüger gibt sich als Handwerker aus und flüchtet mit Schmuck; Einbruch in Gaststätte: Zeugensuche und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Bank und Tisch auf Kinderspielplatz brannten: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) Zu einem Brand auf einem Kinderspielplatz in der Sofienstraße rückten Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen gemeinsam aus. Mehrere Anrufe über eine Rauchentwicklung waren bis zu diesem Zeitpunkt bei der Rettungsleitstelle und der Polizei eingegangen. Kurz nach dem Eintreffen, gegen 3.30 Uhr, konnte die Feuerwehr einen Tisch und eine Bank auf dem Gelände des Spielplatzes löschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

2. Zeugensuche: Zwei Rüttelplatten entwendet - Langen

(jm) Zwei Rüttelplatten stahlen Diebe zwischen Montag und Donnerstag von einer Baustelle in der Moselstraße im Bereich der 10er Hausnummern. In der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und nutzten offenbar ein Fahrzeug, um das schwere Baugerät abzutransportieren. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

3. Betrüger gibt sich als Handwerker aus und flüchtet mit Schmuck - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Eine Seniorin aus der Hegelstraße (90er Hausnummern) ließ am Mittwochvormittag einen vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung, der sie um ihren Schmuck brachte. Der Mann klingelte gegen 9 Uhr, stellte sich als Handwerker vor und erbat Einlass in die Wohnung der Seniorin. Der Mann mit dunkelblondem Haar und normaler Statur lenkte die betagte Dame ab und steckte in einem unbeobachteten Moment Ringe, Armreifen sowie mehrere Ketten ein; anschließend flüchtete er mit dem erbeuteten Schmuck. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Dieses melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Einbruch in Gaststätte: Zeugensuche - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Am frühen Freitagmorgen sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Straße "Außerhalb-Ober-Roden" eingedrungen, durchsuchten im weiteren Verlauf mehrere Schubladen im Thekenbereich und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich kurz vor 1 Uhr. Die Täter schmissen zuvor ein Fenster ein und kletterten durch dieses ins Innere; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 12.07.2024

