Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unbekannter Täter bricht in eine Doppelhaushälfte ein

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum vom Mittwoch, den 27.12.23, gegen 15.00 Uhr bis zum Samstag, den 30.12.2023, gegen 18.00 Uhr verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Straße Ruhrbogen, in Hattingen. Hierzu hebelte der Täter die rückwärtig gelegen Terassentür des Hauses auf, durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Anschließend verließ der Täter die Tatörtlichkeit in unbekannter Richtung.

