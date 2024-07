POL-OF: Dreijähriger bei Sturz aus Fenster verletzt; Unfallfahrerin flüchtete: 2,33 Promille gepustet; Autofahrer sollen sich gegenseitig bedrängt haben und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Dreijähriger bei Sturz aus Fenster verletzt: Polizei ermittelt - Rödermark

(lei) Einen großen Schutzengel hatte offenbar ein Dreijähriger am Wochenende in Urberach. Er überlebte einen tiefen Sturz aus dem offenen Fenster eines Wohnhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Junge am Samstagabend aus dem dritten Stock des Hauses gefallen und anschließend auf eine Grünfläche beziehungsweise in das dortige Buschwerk gestürzt. Er war ansprechbar und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, wo unter anderem eine Beckenfraktur sowie Prellungen diagnostiziert wurden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar, die Beamten gehen jedoch auch aufgrund von Zeugenaussagen von einem Unfallgeschehen aus. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen prüfen die Ordnungshüter nun eine mögliche Verletzung der Aufsichtspflicht.

2. Unfallfahrerin flüchtete: 2,33 Promille gepustet - Dreieich/Götzenhain

(fg) Nach einer Unfallflucht am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Langener Straße lief eine Seat-Lenkerin vorerst zu Fuß davon, ehe sie in der Frühlingsstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung der 38-Jährigen aus Dreieich sein; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 38-Jährige die Langener Straße entlanggefahren, im Bereich der 30er-Hausnummern von der Fahrbahn abgekommen und sodann mit einem geparkten Mazda CX-5 kollidiert sein. Nachfolgend fuhr der Seat noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Durch das Auffahren auf den Corsa wurde ein an der dortigen Hauswand befindliches Abflussrohr beschädigt. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und der Polizei detaillierte Informationen übermittelt, was letztlich zur Festnahme führte. Der Seat Leon war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau musste mit zur Wache, wo sie eine Blutentnahme abgeben musste. Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Den Führerschein musste die 38-Jährige ebenfalls abgeben. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

3. Autofahrer sollen sich gegenseitig bedrängt haben - B45 / B448 / Gemarkungen Rodgau und Obertshausen

(lei) Nachdem sich zwei Autofahrer am Sonntagabend gegenseitig angezeigt hatten, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden 35 und 42 Jahre alten Männer machen können. Beide waren zuvor, gegen 20.40 Uhr, zunächst auf der Bundesstraße 45 unterwegs, wobei der 42-Jährige in seinem schwarzen BMW mit Offenbacher Kennzeichen den 35-Jährigen in seinem grauen Opel Astra mit Frankfurter Kennzeichen zwischen Jügesheim und Weißkirchen durch Lichthupe bedrängt und ihn gefährlich überholt haben soll. Kurz darauf auf der Bundesstraße 448 soll er ihn zudem ausgebremst haben. Dort wiederum soll der 35-Jährige dem 42-Jährigen Lichthupe gegeben haben und dicht aufgefahren sein. An der Gathof-Kreuzung hielten beide Autofahrer an und warteten auf das Eintreffen der Polizei. Zeugen des Ganzen melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

4. Vespa aus Einfahrt gestohlen - Seligenstadt

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine schwarze Vespa GTS Super 300 aus der Einfahrt eines Wohnhaues im Lachenwörthsweg gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, im Bereich der 10er Hausnummern. Die Kriminalpolizei hat das Zweirad zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Unfallflucht: Wer kann weitere Hinweise zur braunen A-Klasse und deren Fahrer geben? - Seligenstadt

(lei) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag in der Frankfurter Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer einer braunen A-Klasse und bittet um weitere Hinweise. Gegen 13.45 Uhr wollte der Unbekannte mit seinem Mercedes vom Trieler Ring nach links auf die Frankfurter Straße einbiegen, als er eine aus Richtung Froschhausen kommende Polo-Fahrerin übersah. Durch eine starke Bremsung beider Fahrzeuge konnte eine Kollision zunächst noch vermieden werden. Der Fahrer der A-Klasse setzte dann jedoch zurück und drängelte sich am Heck des stehenden VW vorbei, indem er über eine Querungshilfe für Fußgänger fuhr. Hierbei touchierte der Mercedes den Polo hinten rechts am Kotflügel (Schaden etwa 1.500 Euro). Danach fuhr der Mercedes-Lenker einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

6. Unfallflucht: Fahrrad beschädigt geparkten Peugeot 208 - Seligenstadt

(cw) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, bis Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ereignete. Der beschädigte Peugeot 208 parkte im Bereich der einstelligen Hausnummern in der Merianstraße. Der vermeintliche Unfallverursacher, ein Radfahrer, verlor offensichtlich ein Pedal, als er am grauen Auto vorbeifuhr und Kratzer im Bereich der Fahrerseite hinterließ. Das Pedal blieb am Unfallort zurück, wo die Polizei es sicherstellen konnte. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun das einpedalige Fahrrad und dessen Benutzer sowie Zeugen, die etwas beobachten haben und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

7. Skoda Kodiaq beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Egelsbach

(cw) Ein 53-Jähriger stellte bereits am Donnerstag, 4. Juli, seinen schwarzen Skoda Kodiaq, gegen 13.30 Uhr, in der Wolfgang-Borchert-Straße in Höhe der 10er Hausnummern ab. Am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, stellte er eine Delle in der Karosserie am Fahrzeugheck auf der Fahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

