POL-OF: Weißer Citroen abgebrannt: Wer hat etwas gesehen?; 29-Jähriger mit 3,32 Promille am Steuer erwischt

Bad Soden-Salmünster (ots)

1. Weißer Citroen abgebrannt: Wer hat etwas gesehen? - Bad Soden-Salmünster

(fg) Wer hat etwas gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Diese Frage stellen sich die Brandursachenermittler, nachdem ein weißer Citroen am Montagmorgen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße vollständig ausgebrannt ist. Der Eigentümer hatte den mit Flohmarktware beladenen Wagen am Vortag im Hinterhof (10er Hausnummern) abgestellt. Kurz vor 4 Uhr nahm der Eigentümer ein lautes Geräusch wahr und vermutete zunächst Einbrecher; beim Blick aus dem Fenster sah er dann jedoch den bereits in Brand stehenden Wagen, weshalb er die Feuerwehr informierte. Bis dato ist die Brandursache noch völlig unklar. Dies soll nun durch Ermittlungen der Brandursachenermittler herausgefunden werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. 29-Jähriger mit 3,3 Promille am Steuer erwischt - Bad Soden-Salmünster

(lei) Diese Fahrt war wohl nicht nur zu schnell, sondern hat nun auch ein juristisches Nachspiel: Weil er betrunken unterwegs war, muss sich ein 29-Jähriger seit Sonntagabend wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen ihn war die Mitteilung von Zeugen gegen 21.45 Uhr. Diese hatten der Polizei berichtet, dass der Mann mit seinem Crafter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Pacificusstraße unterwegs gewesen sein soll. Als sie ihn deswegen zur Rede stellten, bemerkten sie, dass er nach Alkohol roch, lallte und offensichtlich nicht mehr gerade stehen konnte. Eine hinzugerufene Polizeistreife ließ ihn dann pusten, mit dem Ergebnis, dass er 3,32 Promille auf die Anzeige des Atemalkoholgeräts brachte. Er musste kurzzeitig mit auf die Wache, wo ihm Blut abgenommen wurde, ehe er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Ob er nun auch seinen Job als Paket-Zusteller verliert, bleibt offen.

Offenbach 15.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

