Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Fahrzeuginsassen - Nachtragsmeldung

Laubach, BAB 48 (ots)

Am Donnerstag, dem 16.11.2023, gg. 15.00 h befuhr eine 35jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum Köln die A 48, aus Richtung Ulmen kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 61jährige Mutter. Auf dem Rücksitz saß das ordnungsgemäß gesicherte, halbjährige Kleinkind der Fahrerin im entsprechenden Kindersitz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die PKW-Fahrerin aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte hierdurch mit der Mittelschutzplanke und einem Leitpfosten. Der verunfallte PKW kam auf der linken Fahrspur, quer zur Fahrbahn, zum Stehen. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfallgeschehen beteiligt. Durch das Unfallgeschehen zog sich die Beifahrerin eine Prellung im Gesicht zu. Das Kleinkind erlitt eine Prellung im Bereich des Hinterkopfes. Die leicht verletzen Fahrzeuginsassen wurden, zwecks weiterer Untersuchung und medizinischer Versorgung, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren 4stelligen Bereich bewegen. Neben dem Rettungsdienst waren die Autobahnmeisterei Kaisersesch, ein Abschleppdienst und Beamte der Polizeiautobahnstation Mendig im Einsatz. Die Unfallstelle konnte für etwa eine Stunde nur einspurig passiert werden.

